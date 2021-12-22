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شاهد.. جنازة «حسن إيرلو» تفضح إيران

شاهد.. جنازة «حسن إيرلو» تفضح إيران
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تواصل – وكالات:

شيعت أمس الثلاثاء، جنازة سفير إيران لدى مليشيا الحوثي “حسن إيرلو”، والذي أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية مصرعه متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وشهدت الجنازة حضور شعبي وجماهيري الذين حملوا النعش على الأكتاف بطريقة تقليدية مغايرة لطرق تشييع المتوفين بكورونا.

وأشار مراقبون إلى أن طريقة تشييع الجنازة تعزز من الشكوك حول مصرع “إيرلو”، في الوقت الذي أكد فيه موقع “كيهان” الإيراني أن حسن إيرلو توفي جراء إصابته بغارة للتحالف في اليمن، حيث أصيب بجروح في قصف للتحالف في مناطق الصراع مع الحوثيين، وإن مغادرته اليمن للعلاج جراء إصابته بكورونا هي أخبار كاذبة.

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