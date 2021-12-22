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بيع أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ.. والسعر مفاجأة!

بيع أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ.. والسعر مفاجأة!
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تواصل – وكالات:

شهد مزاد أقامته دار أغوت في فرنسا، مساء أمس الثلاثاء، بيع أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ أرسلت عبر شركة الاتصالات البريطانية “فودافون” بتكنولوجيا “إن إف تي” في 3 ديسمبر 1992 مقابل 107 آلاف يورو (أكثر من 120 ألف دولار).

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشاري كندي ويعمل في مجال التقنيات الجديدة، حيث بات المالك الحصري لنسخة رقمية فريدة لبروتوكول الاتصالات الذي أُرسلت من خلاله أول رسالة نصية قصيرة في العالم.

وأشارت شركة “فودافون” إلى أن ريع المزاد سيعود إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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