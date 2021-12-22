بشرى سارة من “أكسفورد” و”أسترازينيكا” بشأن اللقاح المضاد لـ”أوميكرون”

تواصل – وكالات:

أعلنت جامعة أكسفورد أنها بدأت مع شركة أسترازينيكا، العمل لإنتاج نسخة من لقاحهما لفيروس كورونا مضادة لمتحور “أوميكرون”.

وكشف الباحث في “أكسفورد” ساندي دوجلاس، أن خطوات أولية في إنتاج لقاح محدث اتُخذت في حال الحاجة إليه، وذلك بالتعاون مع شركائهم في أسترازينيكا، حسب “سكاي نيوز”.

وأضاف أن اللقاحات المعتمدة على الفيروسات الغدية يمكن استخدامها لمواجهة أي متحور جديد بسرعة أكبر مما قد يكون أدركه البعض في السابق.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه شركة تصنيع اللقاحات الأمريكية مودرنا، أنه لا يوجد ما يمنع من تطوير جرعة لقاح معززة ضد “أوميكرون”، وأنه يمكنها فعل ذلك خلال أسابيع.