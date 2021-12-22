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توقعات الطقس.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية على هذه المناطق

توقعات الطقس.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط المملكة وتبدأ بالانخفاض التدريجي على جنوب المملكة يصاحب ذلك نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

ولا يستبعد تكوَن الضباب في الصباح الباكر على جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف، كما أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على سواحل جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة, وجنوبية , وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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