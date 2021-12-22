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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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بعد انتشار “أوميكرون”.. الرئيس الأمريكي: الوضع مقلق

بعد انتشار “أوميكرون”.. الرئيس الأمريكي: الوضع مقلق
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تواصل – وكالات:

في كلمة موجزة أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، أن الأوضاع حيال متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” مقلقة، مطالبًا بعدم الخوف والهلع.

وأوضح بايدن أن الأوضاع حاليًا مغايرة لما كانت عليه العام الماضي، مؤكدًا القدرة على مواجهة السلالة الجديدة، التي أصبحت منتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية، حسب ” العربية”.

وحذر بايدن الذين لم يتلقوا اللقاح بالكامل، مؤكدًا أن التطعيم واجب وطني، وعليهم عدم الاستجابة للمعلومات المضللة، على بعض شاشات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وندد الرئيس الأمريكي بسلوك بعض الشركات التي تجني الأرباح من خلال السماح بنشر أكاذيب، بأن هذا أمر منافي للأخلاق.

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