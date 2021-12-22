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انقلبت مركبته 14 مرة .. حادث مروع لشاب في نفود الزلفي

انقلبت مركبته 14 مرة .. حادث مروع لشاب في نفود الزلفي
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تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو  على وسائل التواصل الاجتماعي لشاب انقلبت مركبته 14 مرة.

وبحسب ما تم تداوله عن الحادث المروع، فقد وقع في نفود الزلفي خلال تجارب الاستعداد لمشاركة دولية.

وبحمد الله لم يتعرض السائق لإصابات خطيرة بسبب أنظمة السلامة الموجودة في المركبة.

وأظهر الفيديو الذي وثقه الشاب بنفسه من داخل المركبة أثناء ممارسة التطعيس، لحظة الانقلاب، حيث تمسك بسقف السيارة وكان يربط أحزمة الأمان.

وأوضح الشاب مهدي السنر، أن سبب الحادث أثناء تجربته للسيارة بالتطعيس قبل مشاركة دولية هو تعليق دواسة البنزين.

 

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