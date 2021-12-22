21 تخصصا في 19 دولة.. «التعليم» تعلن بدء التقديم لمسار التميّز للابتعاث في نسخته الثانية

وأوضحت الوزارة أن التقديم على مسار التميّز للابتعاث للسنة الأكاديمية 2022-2023م متاح حتى تاريخ 5 مايو 2022م عبر منصة سفير التقديم، من خلال الرابط الإلكتروني

https://ksp.moe.gov.sa/ ​

وفقاً للاشتراطات العامة المعلنة، كما سيتم إعلان النتائج بعد المفاضلة وذلك خلال شهر يونيو 2022.