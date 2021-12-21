شاهد.. رجل أعمال يفجر سيارته من نوع «تسلا» بالديناميت والسبب صادم

تواصل- وكالات:

أقدم رجل أعمل فلندي يدعى «كاتاينن»، على تفجير سيارته الكهربائية باهظة الثمن، طراز «تسلا موديل S 2013»، بحوالي 30 كيلوغراماً من الديناميت.

ويرجع السبب إلى أنه سئم من دفع آلاف الدولارات على تصليحها وكثرة أعطالها، حيث كان من بين المشترين الأوائل لـ Tesla Model S والذي كان موجودا منذ عام 2012.

وحسب وسائل إعلام، فإن الرجل أكد أن “كلفة إصلاح البطارية في خدمة “تسلا” الرسمية تبلغ 20 ألف دولار”، وأنه لم يكن يخطط لإنفاق مثل هذه المبالغ، مما تسبب في فقد أعصابه وأقدم على تفجيرها.

وأشارت أن «كاتاينن»، أخذ سيارته تسلا، المحملة بـ 30 كيلوجراما من الديناميت، في موقع مغطى بالثلج، ووضع دمية تمثل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صاحب الشركة في مقعد السائق قبل الانفجارن وقام بتركيب عدة كاميرات لتصوير عملية القضاء على السيارة.

وبعدها قام الرجل مع مجموعة من أصدقائه بتفجير السيارة عن بعد في منطقة جبلية بعيدة.