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طقس الأربعاء.. 3 مدن تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة

طقس الأربعاء.. 3 مدن تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط المملكة وتبدأ بالانخفاض التدريجي على جنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنى في مدى الرؤية الأفقية.

كما توقعت الأرصاد، تكون الضباب في الصباح الباكر على جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف. والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على سواحل جازان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أيضا أن تسجل ثلاث مدن أدنى درجات حرارة في المملكة ليوم الأربعاء بواقع 3 درجات مئوية في كل من سكاكا وتبوك وطريف.

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