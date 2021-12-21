الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. الموقع الذي قتل فيه «حسن إيرلو» منشأة لتصنيع مسيرات الحوثي (صور)

شاهد.. الموقع الذي قتل فيه «حسن إيرلو» منشأة لتصنيع مسيرات الحوثي (صور)
0

تواصل- فريق التحرير

نقل موقع اليمن الآن عن مصادر خاصة أن السفير الإيراني حسن إيرلو وعدد من قيادات الحوثي تم استهدافهم بغارة لمقاتلات التحالف في مشروع مستشفى اليتيم بصنعاء الذي لا يزال قيد الإنشاء.

وكانت مليشيا الحوثي قد حولت الموقع  إلى مصنع تركيب الطائرات المسيرة، حيث تم استهدافهم أثناء زيارتهم للموقع.

وأضافت أنه كان يقوم بزيارة المشافي ليوحي أنه يهتم بحياة الناس وهو في الواقع أكثر من قتل من اليمنيين ويتم أطفالهم ورمل نسائهم.

ويعتبر مستشفى اليتيم اسماً ومبنى لتجميع الطائرات المسيرة التي كان يقتلهم بها، العزاء أن جسده أصبح أشلاء متناثرة، بحسب ما نقلته المصادر.

مواد ذات صلة

صحيفة مقربة من مرشد إيران تفضح أكاذيب النظام: «إيرلو» قُتل

صحيفة مقربة من مرشد إيران تفضح أكاذيب النظام: «إيرلو» قُتل

توعد أن يفطر بتمر مأرب فوصلت أشلاؤه لإيران.. تفاصيل ومفاجآت عن مقتل حسن إيرلو بصنعاء

توعد أن يفطر بتمر مأرب فوصلت أشلاؤه لإيران.. تفاصيل ومفاجآت عن مقتل حسن إيرلو بصنعاء

مفاجأة.. السفير الإيراني «حسن إيرلو» خرج من اليمن ميتًا

مفاجأة.. السفير الإيراني «حسن إيرلو» خرج من اليمن ميتًا

كورونا أم تم قتله؟.. سيناريوهات مصرع سفير إيران لدى مليشيا الحوثي

كورونا أم تم قتله؟.. سيناريوهات مصرع سفير إيران لدى مليشيا الحوثي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>