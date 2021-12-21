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عاجل.. وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز وأمراء ينعونه

عاجل.. وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز وأمراء ينعونه
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تواصل- فريق التحرير:

نعى أمراء ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد على حسابه عبر “تويتر”: “نهار بن سعود بن عبدالعزيز.. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه الجنة وألهمنا ومحبيه الصبر إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله”.

وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود :” انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير #نهار بن سعود بن عبدالعزيز، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

فيما كتب بدر العساكر مدير مكتب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد :” #نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز (إنا لله وإنا إليه راجعون) اللهم ارحمه واغفرله وأكرم نزله ووسع مدخله اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة”.

كما نشر حساب “تاريخ آل سعود”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمه الله صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، خالص العزاء والمواساة لذويه، ونسأل المولى تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان”.

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