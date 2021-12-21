«الموارد البشرية» توضح آلية الإبلاغ عن مخالفات التوطين

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عدم الالتزام بقرارات التوطين تعد مخالفة للنظام، كما حددت آلية الإبلاغ عن مخالفات التوطين في المملكة.

وأوضحت الوزارة، عبر حساب العناية بالعملاء في “تويتر”، أنه يمكن رفع البلاغات عن مخالفات التوطين عبر تطبيق معاً للرصد، على الرابط التالي :

– الابستور: من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).

– الاندرويد: من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الموارد البشرية أنها تمكنت من الوصول بعدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 1.9 مليون موظف في العام 2021 وهذا الرقم هو الأعلى تاريخيًا من حيث عدد العاملين من المواطنين في القطاع الخاص.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن ذلك جاء من خلال قرارات التوطين، ومن خلال استمرارية الجهود ودراسة أوضاع سوق العمل وعبر العديد من المبادرات بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص والجهات الإشرافية.

وأوضحت أن بلوغ هذا المستهدف يأتي استمرارًا لجهود الوزارة نحو تحقيق برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى خلق فرص وظيفية ممكنة لأبناء الوطن بشكل منظم ومتكافئ وتوفير بيئة عمل مناسبة تحقق لهم الاستدامة والاستقرار الوظيفي، وتدعم جهود التنمية المستدامة.