شاهد.. أمطار الخير على محافظتي العيدابي وهروب بمنطقة جازان

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظتي العيدابي وهروب بمنطقة جازان، مساء أمس الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة جعلها الله أمطار خير وبركة.

وتداول المغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقاطع فيديو وثقوا من خلالها أجواء العيدابي وهروب أثناء هطول الأمطار.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم أمس انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة، في حين تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، عسير والباحة.