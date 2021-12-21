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في الشتاء.. 5 طرق لعلاج آلام الحلق

في الشتاء.. 5 طرق لعلاج آلام الحلق
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تواصل – فريق التحرير:

في فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة، قيد يعاني البعض من مشاكل والتهابات وألام في الحلق.

وفي هذا السياق، وجه د. علاء الرحيلي استشاري طب الأسرة، نصائح مهمة لعلاج آلام الحلق في فصل الشتاء كالتالي:

– تناول البانادول أو البروفين (يفضل استشارة الطبيب المعالج).

– الغرغرة بماء وملح ماء فاتر أو يميل لكونه دافئ ولكن ليس ماء حار مرتين إلى أربعة مرات في اليوم.

– تناول أطعمة باردة ولينه.

– مص مكعبات الثلج، أو الآيس كريم المثلج، أو حلويات المص المخصصة لألم الحلق من الصيدليات.

– الراحة وشرب ماء كثير.

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