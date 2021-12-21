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صحيفة مقربة من مرشد إيران تفضح أكاذيب النظام: «إيرلو» قُتل

صحيفة مقربة من مرشد إيران تفضح أكاذيب النظام: «إيرلو» قُتل
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تواصل- فريق التحرير:

فضحت صحيفة “كيهان” الإيرانية اليوم الثلاثاء، أكاذيب وزارة خارجية نظام الملالي التي أعلنت وفاة الحاكم الفعلي السابق لمليشيا الحوثي المدعو حسن إيرلو متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في صنعاء.

وكشفت الصحيفة المقربة من المرشد، أن إيرلو أصيب في غارة جوية لتحالف دعم الشرعية قبل نقله إلى طهران.

وأجلت إيران الضابط في الحرس الثوري على نحو مفاجئ قبل 3 أيام، ما أثار موجة من التكهنات حول أسباب القرار وتوقيته، قبل أن تزعم الخارجية الإيرانية أن كورونا تسببت في وفاته، وفقًا لـ عكاظ.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن “إيرلو” أصيب بجروح في قصف للتحالف لمواقع عسكرية حوثية في العاصمة اليمنية، مؤكدة أن رحيله على متن طائرة عراقية للعلاج جراء إصابته بالفايروس المستجد “أخبار كاذبة”.

واستشهدت الصحيفة بما ذكره الإعلام الإيراني في أبريل الماضي بعد نشر نبأ مقتل قائدين في فيلق القدس بسبب كورونا واضطراب في القلب، لكن اتضح فيما بعد أنهما “قتلا في غارة إسرائيلية بسورية”.

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