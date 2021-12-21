تحذير خطير .. خلال أسابيع ستكون الكارثة ويحدث الانهيار العالمي

تواصل- وكالات:

أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرًا خطيرًا من اجتياح المتحور الجديد “أوميكرون” العالم خلال الأسابيع القادمة، محذرة من انهيار النظام الصحي في العالم بسبب المعدلات غير المسبوقة في الإصابات.

وحذرت المنظمة من “عاصفة أخرى قادمة” وذلك في معرض الحديث عن تفشي المتحور أوميكرون في مختلف أنحاء أوروبا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوجه في فيينا، إن عاصفة أخرى قادمة وأن هذا المتحور أصبح السلالة الأكثر انتشارا في العديد من الدول مثل الدنمارك والبرتغال وبريطانيا، حيث تتضاعف الإصابات به كل يوم ونصف اليوم إلى كل ثلاثة أيام، لتظهر معدلات إصابة غير مسبوقة”.

وأوضح كلوجه أنه خلال أسابيع قليلة، سيكون المتحور الجديد هو الأكثر انتشارا في مزيد من الدول، الأمر الذي يشكل ضغطا على أنظمة الرعاية الصحية المرهقة بالفعل، لتقترب من نقطة الانهيار.

وأكد أن أوميكرون سيصبح على الأرجح المتحور الأكثر انتشارا في أوروبا مضيفا أن “حجم الإصابات الجديدة بكوفيد-19 يمكن أن يؤدي إلى زيادة حالات النقل إلى المستشفيات واضطراب واسع النطاق للأنظمة الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية”.