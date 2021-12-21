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7 نصائح بسيطة تجنبك الإصابة بارتفاع ضغط الدم

7 نصائح بسيطة تجنبك الإصابة بارتفاع ضغط الدم
7 نصائح بسيطة تجنبك الإصابة بارتفاع ضغط الدم
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تواصل- فريق التحرير:

هناك بعض العادات الخاطئة التي يفعلها البعض دون دراية كافية بما يمكن أن تسببه من مشاكل صحية، وفي هذا الإطار قدمت وزارة الصحة المصرية، مجموعة من النصائح للحماية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والتي جاءت كالتالي:

1- تقليل كمية ملح الطعام التي يتم تناولها على مدار اليوم إلى أقل من 5 غرامات.

2- تناول المزيد من الخضروات والفواكه على مدار اليوم.

3- ممارسة النشاط البدني بانتظام.

4- الابتعاد عن تدخين التبغ

5- عدم الإكثار من تعاطي المشروبات الكحولية.

6- الحد من تناول الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة.

7- الحد من الإجهاد النفسي، وعلاج ارتفاع ضغط الدم.

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