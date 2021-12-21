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مشاهدة قصة النبي ﷺ  وردود فعل مبهرة بنيويورك

مشاهدة قصة النبي ﷺ  وردود فعل مبهرة بنيويورك
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تواصل- فريق التحرير

حقق فيديو  تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، انتشارا عالميا، وردود فعل عظيمة، عن أشخاص في التايم سكوير، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

وجاء ذلك عقب مشاهدة الأشخاص لقصة نبي الهُدى ﷺ وزيارة الكعبة افتراضيا.

وبحسب ما تم تداوله تقول إحدى المشاهدات والتي ظهرت عليها علامات البكاء متأثرة بالمشاهدة :” كان هذا مذهلا.. جعلني هذا أفهم أكثر”.

وأضافت أخرى: ” أنه هذا رائعا.. حيث سيتعلم الناس الكثيرون عن الإسلام وسيعلمون أنه دين مبهر”.

وأوضح أيضا أحد المشاهدين: أنني كنت أعتقد أن الإسلام عنيف.. ولكن بعد هذه المشاهدة أريد أن أتعرف على الإسلام بعمق”.

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