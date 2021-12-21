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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمة تعديل المؤهل إلكترونياً

«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمة تعديل المؤهل إلكترونياً
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن تفاصيل خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونياً عبر منصة أبشر.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن خدمة تعديل المؤهل الدراسي، أصبحت إلكترونية عبر منصة أبشر”.

وأضافت الأحوال المدنية، أن متطلبات خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونياً تتمثل في إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي”.

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