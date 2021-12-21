«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمة تعديل المؤهل إلكترونياً

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن تفاصيل خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونياً عبر منصة أبشر.
وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن خدمة تعديل المؤهل الدراسي، أصبحت إلكترونية عبر منصة أبشر”.
وأضافت الأحوال المدنية، أن متطلبات خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونياً تتمثل في إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي”.
خدمة تعديل المؤهل الدراسي اصبحت إلكترونية من خلال خدمات #الأحوال_المدنية عبر منصة #ابشرpic.twitter.com/kG5Xr2oq85
— الأحوال المدنية (@AhwalKSA)December 21, 2021