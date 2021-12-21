«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمة تعديل المؤهل إلكترونياً

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن تفاصيل خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونياً عبر منصة أبشر.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن خدمة تعديل المؤهل الدراسي، أصبحت إلكترونية عبر منصة أبشر”.

وأضافت الأحوال المدنية، أن متطلبات خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونياً تتمثل في إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي”.