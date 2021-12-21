استقالة مفاجئة.. رئيس وزراء السودان يودع الحكومة خلال ساعات

تواصل- وكالات:

يعتزم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تقديم استقالته خلال الساعات القادمة بشكل مفاجئ.

ونقلت وكالة رويتروز عن مصادر مقربة من “حمدوك”، إنرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه.

وأضاف المصادر أن المجموعة دعت حمدوك للعدول عن قراره إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة.

وكان حمدوك قد قال يوم السبت إن استقرار بلاده ووحدتها في خطر، ودعا إلى “التوافق على ميثاق سياسي” لحماية مستقبل السودان.

وتصريحات حمدوك جاءت قبل يوم من احتجاجات على الانقلاب الذي نفذه القادة العسكريون في 25 أكتوبر، والاتفاق الذي أعلنوه في 21 نوفمبر لإعادة حمدوك الذي كان قيد الإقامة الجبرية إلى منصبه.