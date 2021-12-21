قصة خروج مطار صنعاء عن الخدمة.. طيران التحالف يدك معاقل الحوثي ويشتت تجمعاتهم (فيديوهات)

تواصل – فريق التحرير:

يؤكد المراقبون، أن ميليشيا الحوثي حولت مطار صنعاء الدولي من منشأة مدنية إلى موقع عسكري، لمخازن أسلحة وورش لتركيب الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي تطلقها على الأعيان المدنية.

ودعا التحالف إلى إسقاط الحماية لمواقع محددة بـ مطار صنعاء بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، ووجه التحالف ضربات جوية دقيقة ومحدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء الدولي .

استهداف طيران التحالف لهذه المواقع في مطار صنعاء جاء بعد إطلاق العديد من التحذيرات، وسيحد من تهديدات الحوثيين للأعيان المدنية داخل اليمن وخارجها.

عدوان الحوثي ينطلق من مطار صنعاء

وتنطلق هجمات الحوثي من مخازن صنعاء لقصف الأحياء السكنية في مدينة مأرب بعد كل هزيمة حوثية في جبهات مأرب، تلك المحافظة التي جعلت الحوثيون يتيهون في صحاريها، وشكلت أكبر نقطة استنزاف لمقاتلي الحوثيين وعتادهم العسكري.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر يمنية خروج مطار صنعاء الدولي عن الجاهزية بعد استهدافه بشكل بغارات جوية للتحالف، وكان التحالف الذي تقوده المملكة أعلن شن “ضربات جوية دقيقة”، ضد أهداف لميليشيا الحوثي في مطار صنعاء.

ويؤكد التحالف أن الحوثيين حولوا مطار صنعاء إلى قاعدة عسكرية لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين في المملكة وفي الداخل اليمني.

ضربات جوية دقيقة تستهدف المطار

وفي وقت سابق، بث تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة صورًا للضربات الجوية التي طالت أهدافا مشروعة في مطار صنعاء، يوم أمس الإثنين.

وأكد التحالف أن عملية عسكرية محدودة طالت أهدافًا عسكرية مشروعة بمطار صنعاء، موضحا أن مطار صنعاء تم قصفه بعد استخدامه عسكريا من قبل الحوثيين ومساهمته بالعمل العسكري.

وأضاف التحالف أن إجراءات وتدابير لحماية المدنيين اتخذت خلال الضربات ضد مواقع بمطار صنعاء.

قصف أهداف عسكرية بـ مطار صنعاء

وأوضح التحالف أن الأهداف العسكرية شملت 6 مواقع يتم استخدامها لإدارة نشاط هجمات المسيرات، وشملت الأهداف أيضا مواقع تدريب عناصر إرهابية ومقر سكن المدربين والمتدربين، وشملت مخزنين للطائرات المسيرة والمفخخة.

كما أكد التحالف أنه تم إسقاط الحماية عن مطار صنعاء بناء على فقرة 2 من المادة 52 من البروتوكول الإضافي، مشيرة إلى أن إجراءات قانونية اتخذت بناء على الفقرة 2 من المادة 52 والقاعدتين 7 و8 من القانون الدولي، كما تم اتخاذ إجراءات وتدابير لحماية المدنيين خلال الضربات.

القدرة التشغيلية لـ مطار صنعاء

وأضاف التحالف أنه تم تحييد وتدمير هذه الأهداف العسكرية التابعة للحوثي، مشيرا إلى أنه لن يكون له أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار.

بدوره أكد العميد ركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي تعمدت مهاجمة المدنيين والمطارات في المملكة.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي استخدمت الأعيان المدنية كغطاء لعملياتها العسكرية، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات قانونية قبل توجيه ضربات عسكرية في مطار صنعاء، مؤكدا أن القانون الدولي يجيز رفع الحصانة عن المواقع المدنية حال استخدامها لشن هجمات عسكرية واستهداف المدنيين، مضيفا أن التحالف منح المدنيين إنذارا بمغادرة مطار صنعاء رغم علمه بعدم وجودهم.