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بالصور.. «الأمر بالمعروف» تفعل حملة مكارم الأخلاق بالرياض

بالصور.. «الأمر بالمعروف» تفعل حملة مكارم الأخلاق بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الثلاثاء، تفعيل حملة مكارم الأخلاق بالرياض.

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض.. فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض يفعِّل حملة #مكارم_الأخلاق”.

وتستهدف الحملة نشر العبارات التوعوية والآيات الكريمة والأحاديث النبوية التي تحثّ على الأخلاق الحميدة والخصال الفاضلة لمكارم الأخلاق وترسيخ القيم الإسلامية السامية في المجتمع.

وأوضح فرع الهيئة أن الحملة تسير وفق خطة إستراتيجية، أُعدت من قبل وكالة التوعية والتوجيه بالرئاسة العامة، ويعمل الفرع على تنفيذها في مدينة الرياض والمحافظات التابعة.

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