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ضبط 30 مواطنا مخالفا بحوزتهم 50 متر مكعب من الحطب المحلي.. وهذه تفاصيل العقوبة

ضبط 30 مواطنا مخالفا بحوزتهم 50 متر مكعب من الحطب المحلي.. وهذه تفاصيل العقوبة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الثلاثاء، ضبط 30 مواطن مخالف لنظام البيئة، بحوزتهم (50) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى أن ذلك يأتي في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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