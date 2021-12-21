قصة «نسرين النوفل» التي هزت قلوب الجميع.. «التفحيط» وراء المأساة

تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #نسرين_النوفل الترند في المملكة خلال الساعات الماضية، والذي شارك فيه آلاف المواطنين والمواطنات والطالبات، الذين دعوا لها بالشفاء، حيث ترقد في العناية المركزة بمستشفى الحرس الوطني، وأن يربط الله على قلبها بعد فقد طفلتيها في حادث مروري مروع، بسبب استهتار أحد قائدي المركبات وقيامه بالتفحيط، ما تسبب في وقوع المأساة.

وعلى إثر الحادث دخلت معلمة القرآن الكريم نسرين النوفل إلى العناية المركزة في حالة حرجة نتيجة الإصابات التي تعرضت لها، بينما فقدت في الحادث طفلتيها “جنى ولين”- رحمها الله-.

وكتب شقيقها “طارق النوفل” عبر حسابه على على موقع “تويتر” :” أختي وقرة عيني أم ياسر ترقد في العناية المركزة إثر حادث مروري فقدت فيه طيرين من طيور الجنة (جنى ولين)”.

وأضاف :” إنا لله وانا اليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شئ عنده بمقدار اللهم اربط على قلبها وأفرغ عليها صبرا وجعل جنى ولين شفيعتين وستاراً عن النار”، طالبًا من متابعيه الدعاء لها.

وكتب في تغريدة أخرى :”مطلوب على وجه السرعة متبرعين للدم «أي فصيلة دم» للمريضة شقيقتي أم ياسر ملف رقم 3183954 بمستشفى الحرس الوطني مبنى بنك الدم خلف كودو”.

فيما انبرى آلاف الطالبات وأولياء الأمور، في ذكر محاسن المعلمة “نسرين النوفل”، داعين لها بالشفاء العاجل وأن يربط على قلبها ويصبرها على فقد طفلتيها.

فيما كشف مغردين أن سبب الحادث قيام أحد الأشخاص بـ”التفحيط” ما تسبب في المأساة، وهو الكلام الذي أعاد شقيقها نشره على صفحته.

وفيما يلي نرصد لكم بعض تغريدات المشاركين في الهاشتاق:

اختي وقرة عيني ام ياسر ترقد في العناية المركزة اثر حادث مروري فقدت فيه طيرين من طيور الجنة «جنى ولين» …

انا لله وانا اليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شئ عنده بمقدار …

اللهم اربط على قلبها وأفرغ عليها صبرا وجعل جنى ولين شفيعتين وستاراً عن النار …

دعواتكم لها — طارق النوفل ™️ (@TARIQALNOFAL)December 18, 2021

عاجـــل :

مطلوب على وجه السرعة متبرعين للدم «اي فصيلة دم» للمريضة شقيقتي ام ياسر ملف رقم 3183954 بمستشفى الحرس الوطني مبنى بنك الدم خلف كودو … الدوام من 7:30 ص

– 3:30 م — طارق النوفل ™️ (@TARIQALNOFAL)December 19, 2021

اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على#نسرين_النوفلبالشفاء العاجل. اللهم اغفر وارحم جنى ولين واجعلهم طيور من طيور الجنه وشفيعين لوالديهم. — Elaf. (@EA206_)December 21, 2021

#نسرين_النوفل يارب امسح على قلب كل ام فقدت فلذة كبدها مسحاً يزيل وجع الفراق ، اللهم إجبر قلبها وخاطرها جبراً أنت وليّه ، ثبّت صبرها و قوّي ايمانها و هون حزنها ، اللهم آمين … — ع ــلآء 63✏️♚💙⚽️ (@rkoood15)December 21, 2021

الله يشفيك ويرفع عنها ويربط ع قلبها .. متى تنتهي ظاهرة التفحيط ؟ استخدمت كل وسائل العقاب ولم ينفع معهم … ماذنب الارواح التي تذهب نتيجة غباء بعض الاشخاص.#نسرين_النوفل — #همس (@whis99per)December 21, 2021

#نسرين_النوفل. كانت مشرفة المصلى اللهم اجعل ما قدمته رفعة لها اللهم اشفها واجبر كسرها وعجل بشفائهاpic.twitter.com/WFIwespQ4q — Shekah M. (@shekah1408)December 21, 2021