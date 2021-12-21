«الصحة»: 4 حقائق عن الجرعة التنشيطية.. وهذه آلية حجز الموعد

«الصحة» تكشف 3 معلومات مهمة عن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، عن بعض المعلومات عن الجرعة التنشيطية للوقاية من تحورات كورونا المستجدة.

وأوضحت الصحة، أن من خصائص الجرعة التنشيطية ما يلي:

1- تعطى بعد 3 أشهر من الجرعة التنشيطية

2- تعطى للفئات من 18 عام وأكبر

3- لا تختلف عن أعراض الجرعات السابقة

4- المناعة بالإصابة السابقة لا تغني عنها

وأكدت وزارة الصحة، أهمية حجز موعد لتلقي الجرعة التنشيطية عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة نوع اللقاح المتاح في الجرعة التنشيطية لمن تلقى الجرعة الأولى والثانية للوقاية من كورونا.

جاء ذلك في رد من الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي “الصحة_937” على سؤال مغرد استفسر بشأن نوع اللقاح المتاح في الجرعة الثانية.

وقالت الصحة إن اللقاح المتاح حاليا للجرعة التنشيطية هو لقاح فايزر-بيونتك بغض النظر عن نوع اللقاحات في الجرعة الأولى و الثانية، يوصى به لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، و يستحقه البالغين 18 عام فأكثر.

https://twitter.com/moh_eastern/status/1473334469507657734