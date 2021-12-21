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سطو مسلح بقيادة امرأتين في الرياض.. والشرطة تطيح بهما

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تواصل- فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على 3 مواطنين رجل وامرأتين ارتكبوا قضايا جنائية.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن الجرائم تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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