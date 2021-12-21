تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس في مكة.. أمطار رعدية في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، احتمالية هطول أمطار رعدية الأسبوع المقبل، على أجزاء من منطقة مكة المكرمة بمشيئة الله تعالى.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها في “تويتر”، إن توقعات الأرصاد تشمل الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة.

كما توقعت الأرصاد، تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، عسير والباحة كذلك لايستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على جازان، عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنور، حائل وسواحل الخليج العربي .