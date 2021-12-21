إسلام جماعي للسجناء داخل  أقسام الشرطة الفلبينية (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر إسلام جماعي لعشرات السجناء داخل أقسام الشرطة الفلبينية.

ونشر الفيديو مرصد الأقليات المسلمة على تويتر، وعلق عليه بالقول :” إسلام جماعي لعدد من المعتقلين لدى الشرطة الفلبينية يوم 12 ديسمبر الجاري بأحد المخافر بالعاصمة مانيلا.. لا اله إلا الله، محمد رسول الله”.

ويظهر الفيديو السجناء وهم يرددون النطق بالشهادتين بصيغة جماعية، كما يشهدون أن المسيح عليه السلام هو كلمة الله وروحه وهو ابن مريم وعبد الله ورسوله”.

يذكر أن الفلبين عند قدوم الاحتلال الإسباني بقيادة ماجلان في عام 1521م، تم قتل العديد من المسلمين ، وقاموا بدعوةِ ما تبقى من المسلمين في الفلبين إلى الدين المسيحي، فتحول العديد من سكان الفلبين إلى المسيحيّ خوفا من القتل الذي تعرض له الكثير منهم على يد الإسبان.