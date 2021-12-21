شاهد.. لحظة حصول الشيخ «السديس» على الجرعة التنشيطية

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نشر حساب “رئاسة شؤون الحرمين” فيديو للحظة حصول الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا.

وفي بيان لـ”الرئاسة” حثّ الشيخ “السديس” كافة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقاصدي الحرمين الشريفين على تلقي الجرعة المعززة “الثالثة” من لقاح فايروس كورونا (كوفيد-١٩).

وأكد على ضرورة تلقي الجرعة الثالثة، لضمان توفير بيئة تعبدية صحية وآمنة لمرتادي الحرمين الشريفين تضمن سلامتهم خلال أداء النسك والعبادات، مؤكداً أن قيادة المملكة قدمت أنموذجاً فريداً في إدارة تبعات الجائحة وقدمت كل التسهيلات المعينة على تلقي اللقاحات التي أثبتت فاعليتها محلياً وعالمياً في درء التبعات وحفظ الأنفس الذي تؤكد عليها تعاليم الشريعة الإسلامية.

وأشار “السديس” إلى دور المسؤولية المجتمعية في انحسار الجائحة وعودة الحياة الطبيعية في المملكة، على وجه العموم والحرمين الشريفين على وجه الخصوص، داعياً الجميع إلى تلقي جرعات اللقاح للمشاركة في الإنجازات والنجاحات التأريخية التي حققتها القيادة الرشيدة -حفظها الله- من خلال حزم من القرارات والإجراءات النوعية التي أثبتت جدارتها في إدارة الأزمة الاستثنائية على الصعيد المحلي والعالمي.