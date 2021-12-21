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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«قرة أعين» بالخرج تنظم دورة «تأهيل المقبلات على الزواج»

«قرة أعين» بالخرج تنظم دورة «تأهيل المقبلات على الزواج»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية التنمية الأسرية بالخرج “قرة أعين”، عن تنظيم دورة تأهيلية بعنوان “تأهيل المقبلات على الزواج”.

وأوضحت الجمعية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الدورة العلمية يقدمها كل من:

المستشارات والمدربات :-

أ/ نورة الطرباق

د/ منى الحلبي

أ/منى الشبيب

وأشارت جمعية “قرة أعين” بالخرج، أن الدورة العلمية “للنساء فقط، وستكون عن بعد، ويوجد شهادة حضور”.

وأضافت أن الدورة مجانية ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)

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