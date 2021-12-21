«قرة أعين» بالخرج تنظم دورة «تأهيل المقبلات على الزواج»

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية التنمية الأسرية بالخرج “قرة أعين”، عن تنظيم دورة تأهيلية بعنوان “تأهيل المقبلات على الزواج”.
وأوضحت الجمعية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الدورة العلمية يقدمها كل من:
المستشارات والمدربات :-
أ/ نورة الطرباق
د/ منى الحلبي
أ/منى الشبيب
وأشارت جمعية “قرة أعين” بالخرج، أن الدورة العلمية “للنساء فقط، وستكون عن بعد، ويوجد شهادة حضور”.
وأضافت أن الدورة مجانية ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)
يسرنا دعوتكن لحضور دورة {#تأهيل_المقبلات_على_الزواج}
يقدمها
المستشارات و المدربات :-
أ/ نورة الطرباق
د/ منى الحلبي
أ/منى الشبيب
🔴الدورة للنساء فقط .
🔴الدورة عن بعد .
🔴 يوجد شهادة حضور .
🔴 الدورة مجانية
من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء
للتسجيل 👇🏻https://t.co/FLaXPwF6Ugpic.twitter.com/BxP7DT4Rg2
— جمعية التنمية الأسرية بالخرج ( قرة أعين ) (@alkharjfamily)December 19, 2021