«قرة أعين» بالخرج تنظم دورة «تأهيل المقبلات على الزواج»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية التنمية الأسرية بالخرج “قرة أعين”، عن تنظيم دورة تأهيلية بعنوان “تأهيل المقبلات على الزواج”.

وأوضحت الجمعية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الدورة العلمية يقدمها كل من:

المستشارات والمدربات :-

أ/ نورة الطرباق

د/ منى الحلبي

أ/منى الشبيب

وأشارت جمعية “قرة أعين” بالخرج، أن الدورة العلمية “للنساء فقط، وستكون عن بعد، ويوجد شهادة حضور”.

وأضافت أن الدورة مجانية ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)