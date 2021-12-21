نشر قبل 45 دقيقة - 8:58 م, 17 جمادى الأول 1443 هـ, 21 ديسمبر 2021 مبتعاون المملكة مع عُمان .. إحباط تهريب 1.8 مليون حبة كبتاغون مخبأة بهذه الطريقةبتعاون المملكة مع عُمان .. إحباط تهريب 1.8 مليون حبة كبتاغون مخبأة بهذه الطريقة8:58 م, 17 جمادى الأول 1443 هـ, 21 ديسمبر 2021 م0تواصل- فريق التحريرفي عملية أمنية مشتركة وبتعاون من المملكة مع قوات الأمن العُمانية، تم إحباط تهريب 1.8 مليون حبة من الكبتاجون المخدر.وكانت الكمية المضبوطة قد تم محاولة إخفائها داخل لوحات زجاجية، والتي تزيد قيمتها على 9 ملايين دولار. بتعاون المملكة مع عُمان .. إحباط تهريب 1.8 مليون حبة كبتاغون مخبأة بهذه الطريقة http://twasul.info/wp-content/uploads/2021/12/عمان.mp4