أوميكرون يجتاح القارة العجوز.. دول تفرض الحجر الصحي وقيود على السفر

تواصل – فريق التحرير:

حالة من القلق تنتاب القارة العجوز بسبب انتشار متحور أوميكرون، حيث لجأت العديد من الدول للإغلاق مجددا، والبعض الآخر فرض قيودا على السفر والتنقل، فضلا عن تعزيز الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار المتحور الجديد.

وكان آخر هذه الدول في أوروبا دولة إسبانيا، حيث قررت اليوم الثلاثاء، إعادة فرض قيود الحركة لمواجهة تفشي متحور أوميكرون.

• هولندا تفرض الحجر الصحي

في سياق متصل، قررت هولندا في وقت سابق، فرض الحجر الصحي الشامل كأول دولة في أوروبا تتخذ هذا الإجراء.

وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي في مؤتمر صحافي متلفز “سيتم فرض إغلاق في هولندا .. إنه أمر لا يمكن تجنّبه مع الموجة الخامسة (من التفشي) ومع تفشي أوميكرون بأسرع مما كنا نخشى. علينا ان نتدخل الآن احترازيا”.

وأضاف أنه سيتم غلق كل المحال غير الأساسية والمطاعم والمتاحف والمسارح حتى 14 يناير المقبل، فيما ستُغلق المدارس حتى التاسع من يناير على أقرب تقدير، وكذلك سيخفض عدد الزوار المسموح باستقبالهم في منزل واحد من أربعة إلى اثنين.

• حدث كبير في لندن

وفي بريطانيا وبالتحديد لندن، أشهر العواصم الأوروبية، أصبح المتحور الجديد أوميكرون هو المهيمن، وأعرب رئيس بلديتها صادق خان السبت عن “قلقه الكبير” معلنا حالة “حدث كبير” في العاصمة البريطانية، مؤكدا أن الأوضاع تستلزم ردا منسقا من الأجهزة العامة.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية عدة، تنوي الحكومة حظر التجمعات في الداخل لمدة أسبوعين في محاولة لكبح هذا التفشي.

• ألمانيا تتخذ قرارا بشأن بريطانيا

وفي ألمانيا، وبسبب المخاوف من انتشار متحور أوميكرون، أعلنت السلطات الألمانية مساء السبت إدراج المملكة المتحدة على لائحة الدول العالية المخاطر بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 وأيضا المتحور الجديد أوميكرون، وهو ما سيستدعي فرض قيود كثيرة على السفر.

وأكدت السلطات الألمانية، أن هذا القرار يهدف إلى الاستجابة للانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وأوضحت أن الوافدين من بريطانيا يجب أن يخضعوا لحجر إلزامي لمدة أسبوعين في ألمانيا، بما في ذلك الأشخاص الذين تلقوا التطعيم أو تعافوا من الإصابة بكوفيد، ووبالإضافة إلى الحجر الصحي، يُسمح فقط للمواطنين الألمان أو الأجانب المقيمين في ألمانيا بالدخول إلى البلاد من بريطانيا.

وقررت ألمانيا أيضا، والتي في وقت سابق، فرنسا والدانمارك من البلدان “عالية الخطورة”، فرض الحجر الصحي على المسافرين غير الملقحين الآتين من هذين البلدين.

وأيضا دعت المقاطعات الألمانية الحكومة المركزية إلى تشديد قواعد الدخول للحد من انتشار أوميكرون.

• فرنسا تلغي احتفالات العام الجديد

وفي فرنسا وبالتحديد في العاصمة باريس، قررت بلدية العاصمة السبت إلغاء الألعاب النارية والحفلات الخاصة باستقبال العام الجديد، في جادة الشانزليزيه.

وطلب رئيس الوزراء جان كاستكس من المجالس البلدية الجمعة إلغاء الحفلات وعروض الألعاب النارية مساء الأول من ديسمبر.

وفي وقت سابق، قررت فرنسا اعتبار لزوم وجود “سبب قاهر” للمسافرين الوافدين من بريطانيا والمتوجهين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا ومتحور أوميكرون.

وقررت فرنسا أيضا فرض اللقاح والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية العام الجديد، بحيث ستصبح الشهادة الصحية إجبارية وفق ما أعلنه رئيس الوزراء جان كاستكس.

ويؤكد خبراء الصحة والمسؤولين في الشأن الصحي في أوروبا، أن أوميكرون ينتشر بسرعة هائلة في أوروبا حيث يُتوقع أن تصير النسخة المهيمنة بحلول منتصف يناير، بحسب المفوضية الأوروبية.