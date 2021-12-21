الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ترصّدا بأحد عملاء البنوك وسرقا 100 ألف ريال بهذه الطريقة والأمن يضبطهم

ترصّدا بأحد عملاء البنوك وسرقا 100 ألف ريال بهذه الطريقة والأمن يضبطهم
0

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة مكة المكرمة من إلقاء القبض على اثنين قاما بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير من أحد عملاء البنوك، بعد أن ترصّدا به حتى سرقة المبلغ من سيارته.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة جدة من القبض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية ترصدَا أحد عملاء البنوك وكسرَا زجاج مركبته بعد توقفها في مكان عام، وسرقَا من داخلها مبلغ (100,000) ريال (استُعِيد جزء منه)، وأُوقِفَا واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحِيلا إلى النيابة العامة بالمنطقة.

مواد ذات صلة

«ممنوع الوقوف لغير الزبائن».. 7 مخالفات شائعة يعاقب عليها النظام

«ممنوع الوقوف لغير الزبائن».. 7 مخالفات شائعة يعاقب عليها النظام

«التصريحات الشاردة تتواصل».. جورج قرداحي يهاجم المملكة أثناء تكريمه

«التصريحات الشاردة تتواصل».. جورج قرداحي يهاجم المملكة أثناء تكريمه

رواتب تصل لــ9,000 ريال.. شركة طيران ناس  تعلن عن وظائف شاغرة

رواتب تصل لــ9,000 ريال.. شركة طيران ناس  تعلن عن وظائف شاغرة

أكبر صفقة تأجير.. مواطن يؤجر إبله مقابل 20 مليون ريال في ساعات (فيديو)

أكبر صفقة تأجير.. مواطن يؤجر إبله مقابل 20 مليون ريال في ساعات (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>