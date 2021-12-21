ترصّدا بأحد عملاء البنوك وسرقا 100 ألف ريال بهذه الطريقة والأمن يضبطهم

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تمكنت شرطة مكة المكرمة من إلقاء القبض على اثنين قاما بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير من أحد عملاء البنوك، بعد أن ترصّدا به حتى سرقة المبلغ من سيارته.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة جدة من القبض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية ترصدَا أحد عملاء البنوك وكسرَا زجاج مركبته بعد توقفها في مكان عام، وسرقَا من داخلها مبلغ (100,000) ريال (استُعِيد جزء منه)، وأُوقِفَا واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحِيلا إلى النيابة العامة بالمنطقة.