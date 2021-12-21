لاعبو العرب يوجهون «رسالة جماعية» لدولة الاحتلال وسط إشادات واسعة

تواصل- فريق التحرير:

تحظى مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الزخم في مشاركات النشطاء بالإشادات في جميع الدول العربية منذ ثلاثة أيام، عقب ما فعله اللاعبون العرب في المباراة الاستعراضية التي أقيمت بين ما يُعرف بـ”أساطير العرب” و “أساطير العالم” في دولة قطر.

ووجه اللاعبون فيما يشبه الرسالة الجماعية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، برفض الاعتراف بها، بعد إقدام البعض على الانسحاب من المباراة، وقيام الباقين بطمس علم الاحتلال من على القميص، بعد أن اكتشفه نجم المملكة “سامي الجابر”، وأبلغ بقية زملائه العرب ليتخذوا قرارًا بطمس العلم.

وانسحب رابح ماجر ورفيق حليش ورفيق صايفي لاعبو منتخب الجزائر السابقين، من المباراة، وذلك بسبب تواجد المدرب الصهيوني أفرام جرانت كمدير فني لمنتخب أساطير العالم.

ولاقى قرار انسحاب الثلاثي، تأييدًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وبالمثل حظى من شاركوا وطمسوا علم الاحتلال، على إشادات كبيرة، خاصة ان هذا الأمر استفز الإعلام الصهيوني.

وكشف اللاعب العراقي السابق يونس محمود، الذي يشغل منصب المشرف العام على المنتخب العراقي لكرة القدم، والذي كان أحد المشاركين في المباراة، إنه لم يكن يعرف بوجود علم الاحتلال على القميص الذي يرتديه.

وأضاف، أن بقية نجوم العرب لم ينتبهوا لذلك أيضا، لكن النجم الكروي السعودي السابق، سامي الجابر، نبههم قبل بداية المباراة بوجود علم دولة الاحتلال الإسرائيلي على القميص.

وأوضح بأنه قام هو وكل اللاعبين العرب ومنهم النجم السعودي نواف التمياط، والنجم العماني عماد الحوسني، بشطب العلم من القميص الذي يرتدونه، ولعبوا المباراة.

فيما شن إعلام دولة الاحتلال ، هجومًا على اللاعب الشهير نواف التمياط، على إثر الواقعة، وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن علم دولة الاحتلال الذي كان مطبوعًا على قميص النجم السابق نواف التمياط الذي شارك في صفوف “أساطير العرب” في المباراة التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قبل بطولة كأس العالم بقطر، ظهر مشوها على الزي الرسمي.

وهاجمت الصحيفة اللاعب وقالت إن موقع “الفيفا” تجنب الإشارة إلى خطوة اللاعب التي استفزتهم وأهان علمهم، على حد وصفهم.

فيما دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما يشبه حملة حب وتأييد للاعب وجميع اللاعبين العرب، مشيدين بموقفهم الموحد الذي اعتبروه رسالة جماعية للاحتلال بعدم الاعتراف بالكيان.