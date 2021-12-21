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حملة ممنهجة لمحاربته.. لماذا استفز اعتزال أدهم نابلسي بعض الممثلات وهاجموه بشدة؟

حملة ممنهجة لمحاربته.. لماذا استفز اعتزال أدهم نابلسي بعض الممثلات وهاجموه بشدة؟
حملة ممنهجة لمحاربته.. لماذا استفز اعتزال أدهم نابلسي بعض الممثلات وهاجموه بشدة؟
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تواصل- فريق التحرير

يتعرض الفنان المعتزل للغناء أدهم نابلسي  لحملة ممنهجة، بعد ظهوره واعتزاله للفن وإعلانه التوبة واللجوء إلى الله.

ووجه له عدد من الممثلات حزمة من الانتقادات، لإثنائه عن توبته.

وكانت الممثلة اللبنانية مايا دياب أكثر قسوة في انتقادها، حيث هاجمت بشدة، ونشرت تغريدة على تويتر، كتبت فيها مدعية أن : “الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه”، بحسب وصفها.

كما هاجمته بشدة  الممثلة المصرية رانيا محمود ياسين، قائلة بحسب زعمها :”  “اللي عايز يسيب الفن يسيبه بألف سلامة لا المواهب هتنضب ولا الفن ولا الدنيا بتقف على حد”.

وعلقت أيضا الممثلة السورية  فرح يوسف، والتي نشرت صورة أدهم على إنستغرام وعلقت عليها بالقول: “.. كل إنسان هو حر، هو سيد نفسه، وخياراته تعبر عنه ويتحمل مسؤوليتها وحده فقط..  الله يوفقك بحياتك..”.

وكان الفنان الأردني  أدهم نابلسي قد قرر اعتزاله خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية” مساء أمس الإثنين، قائلا: “الحياة ليست طويلة والأهداف كثيرة وهدفنا الأول هو إصلاح تلك الحياة، وهدفي الأساسي هو عبادة رب العالمين ورضاه “.

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