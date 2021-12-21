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#عاجل.. النيابة العامة تعلن أسماء المرشحين المقبولين

#عاجل.. النيابة العامة تعلن أسماء المرشحين المقبولين
#عاجل.. النيابة العامة تعلن أسماء المرشحين المقبولين
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت النيابة العامة المرشحين والمرشحات المقبولين على الوظائف الإدارية المعلنة بتاريخ 1443/04/09هـ وعليه تأمل مراجعة أقرب فرع للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التعيين والفحص الطبي، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

للاستعلام:

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وكانت النيابة العامة أعلنت عن توفر 284 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية وفنية (رجال / نساء) بجميع المناطق المملكة وتدعو الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف الالكتروني جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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