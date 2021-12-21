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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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توضيح مهم بشأن تحديث نظام تشغيل آيفون iOS 15.2

توضيح مهم بشأن تحديث نظام تشغيل آيفون iOS 15.2
توضيح مهم بشأن تحديث نظام تشغيل آيفون iOS 15.2
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الخبير التقني عمر الرهبيني، أنه لا يمكن الرجوع للتحديث القديم في حالة تحديث نظام تشغيل آيفون للإصدار iOS 15.2 .

وقال الرهبيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الذين قاموا بتحديث أجهزتهم إلى iOS 15.2 لم يعد بإمكانهم الرجوع إلى إصدار أقدم حيث قامت أبل بإيقاف الرجوع إلى إصدار iOS 15.1.1.”.

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