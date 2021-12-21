توضيح مهم بشأن تحديث نظام تشغيل آيفون iOS 15.2

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أكد الخبير التقني عمر الرهبيني، أنه لا يمكن الرجوع للتحديث القديم في حالة تحديث نظام تشغيل آيفون للإصدار iOS 15.2 .

وقال الرهبيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الذين قاموا بتحديث أجهزتهم إلى iOS 15.2 لم يعد بإمكانهم الرجوع إلى إصدار أقدم حيث قامت أبل بإيقاف الرجوع إلى إصدار iOS 15.1.1.”.