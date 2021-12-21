توضيح مهم بشأن تحديث نظام تشغيل آيفون iOS 15.2

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أكد الخبير التقني عمر الرهبيني، أنه لا يمكن الرجوع للتحديث القديم في حالة تحديث نظام تشغيل آيفون للإصدار iOS 15.2 .
وقال الرهبيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الذين قاموا بتحديث أجهزتهم إلى iOS 15.2 لم يعد بإمكانهم الرجوع إلى إصدار أقدم حيث قامت أبل بإيقاف الرجوع إلى إصدار iOS 15.1.1.”.
الذين قاموا بتحديث أجهزتهم إلى iOS 15.2 لم يعد بإمكانهم الرجوع إلى إصدار أقدم حيث قامت أبل بإيقاف الرجوع إلى إصدار iOS 15.1.1.#تقنيةpic.twitter.com/o9I6Jftu9Y
— عمر الرهبيني (@Orahbeeni)December 21, 2021