الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مركز أمريكي ينشر تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر

مركز أمريكي ينشر تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر
مركز أمريكي ينشر تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر
0

تواصل- وكالات:

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحديثًا للخريطة التي توضح تقييمها لمستويات الوضع الوبائي بينما يواصل العالم بأسره مراقبة متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.
ويشمل تقييم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أربع مستويات، حيث يشكل المستوى الرابع الأعلى خطورة ويشكل المستوى الأول خطورة أقل.
وحسب “سي إن إن”، تضم الوجهات التي تندرج في المستوى الرابع “الخطر المرتفع للغاية” أكثر من 500 حالة إصابة لكل 100 ألف مقيم خلال الـ 28 يومًا الماضية، وفقًا لمعايير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وبالنسبة إلى الدول العربية، شمل المستوى الرابع الذي يشير إلى خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا “مرتفع للغاية” كل من العراق، والأردن و الصومال، بالإضافة إلى لبنان.
ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن تصنيف المستوى الرابع يعني أنه يجب على الأشخاص تجنب السفر إلى هذه الوجهات، مشيرًة إلى أنه في حالة ضرورة السفر إلى هذه الوجهات، فيجب تلقي التطعيم الكامل قبل السفر.
أما بالنسبة إلى المستوى الثالث، الذي يشير إلى خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا “مرتفع”، فشمل كل من مصر، وقطر، وتونس، وليبيا، والأراضي الفلسطينية من الدول العربية.
وشمل المستوى الثاني كل من البحرين وجزر القمر من الدول العربية. وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تضم الوجهات التي تحمل تصنيف “المستوى الثاني: فيروس كورونا متوسط” من 50 إلى 99 حالة إصابة لكل 100 ألف مقيم خلال الأيام الـ 28 الماضية.
وشمل المستوى الأول كل من الإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، والمغرب، وجيبوتي من الدول العربية. وتضم الوجهات التي تحمل تصنيف “المستوى الأول: فيروس كورونا منخفض، أقل من 50 حالة إصابة جديدة لكل 100 ألف مقيم خلال الـ 28 يومًا الماضية.
ومن الدول العربية، شملت فئة مخاطر فيروس كورونا “مجهولة” كل من الجزائر، وسوريا، واليمن بالإضافة إلى السودان.

 

مركز أمريكي ينشر تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر

مركز أمريكي ينشر تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر

مواد ذات صلة

رعب جديد.. «أوميكرون» يجتاح أمريكا

رعب جديد.. «أوميكرون» يجتاح أمريكا

لماذا الجرعة التنشيطية مهمة لكبار السن؟ الصحة تجيب

لماذا الجرعة التنشيطية مهمة لكبار السن؟ الصحة تجيب

تصريح «غريب» من الصحة العالمية عن «أوميكرون»

تصريح «غريب» من الصحة العالمية عن «أوميكرون»

«الصحة» توضح نوع اللقاح المتاح في الجرعة التنشيطية

«الصحة» توضح نوع اللقاح المتاح في الجرعة التنشيطية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>