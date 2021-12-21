«الاغتيالات واردة».. وزير سابق يحذر من تطور خطير في لبنان

تواصل – فريق التحرير:

حذر وزير الداخلية اللبناني الأسبق، مروان شربل، من تطوير خطير في لبنان قبيل الانتخابات المقبلة.

وقال شربل، في مقابلة مع برنامج “الحدث” إن “الاغتيالات وارد حصولها في لبنان”، متحدثا عن إمكانية “حصول “خضة أمنية” قبل الانتخابات.

وأضاف مروان شربل “يمكن غدا إسرائيل على سبيل المثال.. تريد خضة أمنية قبل الانتخابات، وهي قادرة أن تقوم باغتيالات في لبنان، خاصة وأن عملاءها بيقبضوا بالدولار”.

في سياق متصل، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الوضع الراهن في لبنان بأنه محزن و”يفطر القلب”، داعيا الزعماء السياسيين لهذا البلد إلى أن يتحدوا للقيام بـ”إصلاحات جوهرية”.

وقال : ” إن لبنان يحتاج إلى إصلاحات عميقة، وأن يكون بلدا بلا فساد”، وطالب بتحول “حزب الله” إلى حزب سياسي مثل سواه من القوى السياسية في البلاد.

وتابع غوتيريش أن الجيش اللبناني “يحتاج إلى استثمارات ضخمة في العتاد والمعدات المتطورة”، مشددا على “ضرورة التمكن من حل المشكلات المتعلقة بكامل الخط الأزرق.