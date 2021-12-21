المئات يرتدون ملابس وقائية كأنها حرب بيولوجية في الصين.. تعرف على السبب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر المئات يرتدون ملابس وقائية وكأنهم في حرب بيولوجية في الصين.

وعلق الإعلامي إياد الحمود على المقطع الذي نشره عبر حسابه في “تويتر”، قائلا: “إن المقطع من مدينة XiAn الصينية لمئات الأشخاص ارتدوا ملابس وقائية كاملة وكأنهم يواجهون حرب بيولوجية”.

وأضاف أن ذلك بسبب اشتباه تفشي أميكرون، الصين صارمة جداً تجاه فايروس كورونا بسبب سياستها التي اتخذتها وأطلقت عليها “صفر كورونا” لتبقى البلاد خالية تماماً من هذا المرض”.

وفي وقت سباق، قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن على الصين أن تكون أكثر استعدادا لتقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بمنشأ فيروس كورونا.

وأضاف أنه كان هناك “العديد من الإخفاقات” خلال جائحة كوفيد-19 بسبب نقص القواعد أو الالتزامات بموجب اللوائح الصحية الدولية الحالية لمنظمة الصحة العالمية لعام 2005.

وتابع “نحتاج إلى الاستمرار حتى نعرف الأصول، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لأننا يجب أن نتعلم مما حدث هذه المرة من أجل (القيام) بشكل أفضل في المستقبل”.