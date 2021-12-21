«ممنوع الوقوف لغير الزبائن».. 7 مخالفات شائعة يعاقب عليها النظام

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يصادر البعض حقوق العامة بالمنع والتحذير من أشياء لم يعط لهم النظام أحقية في ممارستها، حيث نصت عليها اللوائح والأنظمة العامة، وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادر بقرار وزاري عام 1443.

ومن أشهر الحقوق التي يكفلها لك النظام ويعاقب على مخالفتها بعقوبات جزائية، وفقًا لصحيفة عكاظ، ما يلي:

1- إغلاق المواقف أو وضع لوحات “ممنوع الوقوف لغير الزبائن”.

إذ تعد هذه الممارسة مخالفة تستوجب غرامة مالية وإزالة المخالفة بعد ضبطها.

2- توفر الخدمات الأساسية في محطات الوقود.

ومن هذه الخدمات نظافة دورات المياه، ووجود خدمة أجهزة مجانية (لتعبئة الهواء) في كل محطة، وعدم الالتزام بذلك مخالفة موجبة للعقوبات وفق اللائحة.

3- توفير مركز ضيافة أطفال بالمجمعات والمراكز التجارية المغلقة.

ويشمل ذلك تخصيص غرفة للرضاعة الطبيعية بمساحة لا تقل عن (22.7) في المجمعات والمراكز التجارية.

4- لا يحق لأصحاب المحلات التجارية الامتناع عن البيع.

5- لا يحق لأصحاب المحلات التجارية الامتناع عن إعطاء فاتورة.

6- لا يحق لأصحاب المحلات التجارية زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار وزير التجارة في السلع التموينية، وعدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة.

7- كما لا يحق لأصحاب المخابز الآلية والنصف آلية التي تستلم دقیقا معانا وفق النظام، عدم توفير الخبز المفرود والصامولي، إذ يعاقب النظام عليها وفق تلك اللوائح.