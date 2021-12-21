الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«ممنوع الوقوف لغير الزبائن».. 7 مخالفات شائعة يعاقب عليها النظام

«ممنوع الوقوف لغير الزبائن».. 7 مخالفات شائعة يعاقب عليها النظام
0

تواصل-فريق التحرير :

يصادر البعض حقوق العامة بالمنع والتحذير من أشياء لم يعط لهم النظام أحقية في ممارستها، حيث نصت عليها اللوائح والأنظمة العامة، وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادر بقرار وزاري عام 1443.
ومن أشهر الحقوق التي يكفلها لك النظام ويعاقب على مخالفتها بعقوبات جزائية، وفقًا لصحيفة عكاظ، ما يلي:
1- إغلاق المواقف أو وضع لوحات “ممنوع الوقوف لغير الزبائن”.
إذ تعد هذه الممارسة مخالفة تستوجب غرامة مالية وإزالة المخالفة بعد ضبطها.
2- توفر الخدمات الأساسية في محطات الوقود.
ومن هذه الخدمات نظافة دورات المياه، ووجود خدمة أجهزة مجانية (لتعبئة الهواء) في كل محطة، وعدم الالتزام بذلك مخالفة موجبة للعقوبات وفق اللائحة.

3- توفير مركز ضيافة أطفال بالمجمعات والمراكز التجارية المغلقة.
ويشمل ذلك تخصيص غرفة للرضاعة الطبيعية بمساحة لا تقل عن (22.7) في المجمعات والمراكز التجارية.
4- لا يحق لأصحاب المحلات التجارية الامتناع عن البيع.
5- لا يحق لأصحاب المحلات التجارية الامتناع عن إعطاء فاتورة.
6- لا يحق لأصحاب المحلات التجارية زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار وزير التجارة في السلع التموينية، وعدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة.
7- كما لا يحق لأصحاب المخابز الآلية والنصف آلية التي تستلم دقیقا معانا وفق النظام، عدم توفير الخبز المفرود والصامولي، إذ يعاقب النظام عليها وفق تلك اللوائح.

مواد ذات صلة

«التصريحات الشاردة تتواصل».. جورج قرداحي يهاجم المملكة أثناء تكريمه

«التصريحات الشاردة تتواصل».. جورج قرداحي يهاجم المملكة أثناء تكريمه

رواتب تصل لــ9,000 ريال.. شركة طيران ناس  تعلن عن وظائف شاغرة

رواتب تصل لــ9,000 ريال.. شركة طيران ناس  تعلن عن وظائف شاغرة

أكبر صفقة تأجير.. مواطن يؤجر إبله مقابل 20 مليون ريال في ساعات (فيديو)

أكبر صفقة تأجير.. مواطن يؤجر إبله مقابل 20 مليون ريال في ساعات (فيديو)

هل يمكن لولي الأمر الاطلاع على سجل سفر أسرته؟.. «توكلنا» يرد

هل يمكن لولي الأمر الاطلاع على سجل سفر أسرته؟.. «توكلنا» يرد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>