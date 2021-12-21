«التصريحات الشاردة تتواصل».. جورج قرداحي يهاجم المملكة أثناء تكريمه

تواصل-فريق التحرير :

لا يزال وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، يريد أن يظل في الصورة من خلال تصريحات لا تتوقف في كل ظهور له وخاصة عن المملكة بعد تسببه في أزمة “تصريحات شاردة”، انتهت بتقديمه استقالته من الحكومة.

وخلال حفل أقامه “اللقاء الإعلامي الوطني” والذي كان “قرداحي” ضمن المكرّمين، أطلق تصريحات جديدة تُسيئ وتتجنى على المملكة، بعدما وصف ما حدث معه بعد موقف المملكة بأنه “ظلم ما بعده ظلم وإهانة كبيرة”، حسب زعمه.

وقال إن تجربته القصيرة في الحكومة كشفت له العديد من الأمور التي سببت له شعورا بالخذلان والظلم والإهانة.

وأعاد “قرداحي” تصريحات عن الأزمة التي تسبب فيها بين لبنان مع المملكة ودول الخليج، حيث قال إن حديثه كان قبل شهرين من تعيينه وزيرا، وكان على محطة أجنبية ولم يتضمن أي إساءة، بحسب تعبيره.

وتابع :” أن حملة شعواء هاجت ضده، لأنه قال الحرب في اليمن وليس على اليمن، فقطعت المملكة ودول الخليج علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع لبنان، وطالبت بالاستقالة”، حسب زعمه.

وقال في حديثه ضمنًا عن “حزب الله”: “لم يقف معي إلا الشرفاء الأحرار في لبنان والوطن العربي والإعلام اللبناني.. وكنت أتوقع أن يقف أهل السلطة كلهم معي، ففوجئت بأصوات من داخل الحكومة التي كنت مصدقا عند دخولي إليها بأنها متضامنة”.، بحسب مزاعمه.