الرئيس الروسي يهدد بالحل العسكري للرد على الخطوات الأمريكية

تواصل – وكالات:

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الثلاثاء، باتخاذ “تدابير مناسبة” للرد على الخطوات غير الودية للولايات المتحدة.

وألقى “بوتن” باللوم على الغرب في تصعيد حدة التوتر في أوروبا، قائلا‭‭‬‬ إنه قيم نتيجة الحرب الباردة بشكل خاطئ، بحسب سكاي نيوز.

وفي حديثه مع كبار المسؤولين العسكريين، قال بوتن: إن روسيا سترد “بالشكل المناسب” على أي اعتداء غربي وستواصل تطوير جيشها، كما ستتخذ تدابير عسكرية تقنية مناسبة ردا على الخطوات غير الودية للولايات المتحدة.

وأضاف أنه إذا ما تحركت البنية التحتية للناتو أبعد من ذلك وظهرت في أوكرانيا فسيختزل زمن تحليق الصواريخ إلى موسكو إلى 7-10 دقائق، والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى 5 دقائق.