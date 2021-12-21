كيف استغل الحوثي المهاجرين الأفارقة.. وهكذا كان مصيرهم

تواصل – فريق التحرير:

كشفت ناشطة حقوقية إثيوبية، مقتل وإصابة العشرات من المهاجرين الإثيوبيين في صفوف مليشيات الحوثي في جبهتي مأرب والجوف.

وأكدت الناشطة عرفات جبريل، تجنيد الحوثيين لعشرات المهاجرين والدفع بهم على الجبهات، مؤكدة أن العديد منهم لقى حتفه خلال الأيام القليلة الماضية.

وتستغل الميليشيات الحوثية العشرات من المهاجرين الأفارقة، وتستقطبهم إلى صفوفها عن طريق العديد من الأساليب الترهيبية والترغيبية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقام الحوثيون احتفالًا كبيرًا بأحد الأعراس الجماعية للمئات من أفرادها، ضم 80 مهاجرًا إثيوبيًا ضمن خطة الاستقطاب الحوثية، حسب “العربية”.

وعن طريق خطط محكمة، بستطيع الإنقلابيون استدراج وتجنيد الأفارقة من اللاجئين والمهاجرين، ترغيبًا وترهيبًا، لتعويض خسائرهم الفادحة في الأرواح والمعدات، جراء القصف المتواصل والدقيق لطيران تحالف دعم الشرعية.