اختتام التصفيات النهائية لمسابقة جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره بالباحة

تواصل – واس:

اختتمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة أمس، التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ23 للبنين على مستوى منطقة الباحة؛ وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة مرزوق الرويس ،وعدد من ممثلي الجهات، وذلك بقاعة الاحتفالات بمقر النادي الأدبي بالباحة.

وتنافس في التصفيات النهائية للمسابقة 21 مشاركاً يمثلون الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الباحة ومحافظاتها في جميع فروع المسابقة والذين سيشاركون في المسابقة على مستوى المملكة وقد تكونت لجنة التحكيم من خمسة محكمين.

ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بالباحة علي بن جمعان آل سرور بما شهدته المسابقة من نماذج مشرفة، ومنافسة متميزة، وتسابق يتصف بجودة الحفظ، وعذوبة التلاوة، وحسن الأداء، وجمال الصوت، مشيداً بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام على حفظ وتلاوة كتاب الله .

وأعلنت نتائج التصفيات والمتأهلين للتصفيات النهائية على مستوى المملكة والتي ستُقام في شهري رجب وشعبان المقبلين والذين يمثلون منطقة الباحة، وهم إبراهيم صالح عواض فرع القراءات، وإبراهيم عاتق الفرع الثالث، وليد سعيد الداموك الفرع الرابع، وعلي سعد على الفرع الخامس.

واختتم الحفل بتكريم الفائزين بالمراكز الأوائل في فروع المسابقة على مستوى المنطقة وجميع الطلاب المشاركين بمبالغ مالية، وتسليم هدايا للجهات المشاركة وشركاء النجاح في التصفيات النهائية.

يُذكر أن منطقة الباحة حققت مراكز متقدمة خلال السنوات الماضية على مستوى المملكة في المسابقة ذاتها.