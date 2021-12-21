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“الأرصاد”: استمرار توقعات تساقط الثلوج على تبوك حتى الـ10 مساءً

“الأرصاد”: استمرار توقعات تساقط الثلوج على تبوك حتى الـ10 مساءً
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار توقعات تساقط الثلوج على تبوك حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم – بمشيئة الله-.

وأوضح المركز أن المرتفعات الشمالية لمنطقة تبوك، من المتوقع أن تشهد تساقط الثلوج مع تدني في مستوى الرؤية حتى الساعة العاشرة مساءً، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى ما دون الصفر المئوي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يمتد تأثر الكتلة الباردة، من اليوم وحتى الخميس ليشمل مناطق، “القصيم والشرقية والرياض”.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، توقع المركز انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة.

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