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اتفاقية لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل بين لجنة التنمية الاجتماعية بالحصينية والمشعلية وبنك التنمية الاجتماعي

اتفاقية لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل بين لجنة التنمية الاجتماعية بالحصينية والمشعلية وبنك التنمية الاجتماعي
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحصينية والمشعلية اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعي ، وتهدف الاتفاقية التي تأتي برعاية كريمة من سمو أمير منطقة نجران جلوي بن عبد العزيز بن مساعد لرفع كفاءة المستهدفين من الشباب وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل ، ضمن برنامج كفاءة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل الذي أطلقته اللجنة .

وقال رئيس مجلس الإدارة بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحصينية والمشعلية الأستاذ صالح محمد الهمامي إن الاتفاقية التي تم توقيعها صباح اليوم الثلاثاء تركز على تقليص نسب البطالة من خلال رفع قدرات ومهارات الشباب ليتمكنوا من مواكبة سوق العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة في سعيها لإعداد جيل رائد يسهم في تحقيق النهضة الاقتصادية على كافة الأصعدة المهنية في سوق العمل، مشيداً بالرعاية الكريمة من سمو الأمير التي تأتي في إطار استكمال متطلبات هذه النهضة من خلال دعم شرائح الشباب المستهدفين بالبرنامج .

وأشار الهمامي إلى أهمية دور بنك التنمية الاجتماعي في تمويل البرنامج لتمكين الشباب والفتيات وتعزيز قدراتهم للدخول إلى سوق العمل والمنافسة من خلال امتلاك المهارات اللازمة لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ومواكبته.

يذكر أن برنامج كفاءة هو واحد من البرامج والمبادرات التي طرحتها اللجنة ، والتي تساعد الشباب والفتيات من اكتساب الأدوات والأساليب لأداء مهامهم وعرض مهاراتهم والتسويق لها بالشكل الصحيح .

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