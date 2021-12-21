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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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باكستان ترد على الهند وتجرب صاروخًا نوويًا.. ماذا يجري؟

باكستان ترد على الهند وتجرب صاروخًا نوويًا.. ماذا يجري؟
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تواصل – وكالات:

أجرى الجيش الباكستاني، اليوم، تجربة صاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس نووية.

وأعلن الجيش في بيان، أنه قام بتجربة على صاروخ باليستي من طراز “بابر 1.بي” قادر على حمل رؤوس نووية، وذلك بعد يوم من نشر الهند منظومة “إس-400” قرب الحدود”، حسب “سبوتنيك”.

وأوضح البيان أن الصاروخ قادر على توجيه ضربات سريعة لأهداف العدو وله القدرة على حمل روؤس نووية وقدرات متطورة لمرواغة السلاح المُعادي.

وفي وقت سابق من يوم أمس، نشرت الهند أول بطارية من منظومات الدفاع الجوية الصاروخية الروسية “إس -400” في ولاية البنجاب الغربية الواقعة قرب الحدود مع باكستان.

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