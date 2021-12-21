لحملة البكالوريوس فما فوق.. وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية، توفر وظائف لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
* الوظائف:
1- مُحلل تتبع المعاملات المالية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
2- رئيس إدارة نطاق المشروع:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة سابقة تتناسب مع المهام والمسؤوليات الوظيفية الموضحة برابط التقديم.
* موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
* طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- مُحلل تتبع المعاملات المالية:
2- رئيس إدارة نطاق المشروع: