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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لحملة البكالوريوس فما فوق.. وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية

لحملة البكالوريوس فما فوق.. وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية، توفر وظائف لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

* الوظائف:

1- مُحلل تتبع المعاملات المالية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الهندسة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

2- رئيس إدارة نطاق المشروع:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة،  إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة سابقة تتناسب مع المهام والمسؤوليات الوظيفية الموضحة برابط التقديم.

* موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

* طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- مُحلل تتبع المعاملات المالية:

اضغط هنا

2- رئيس إدارة نطاق المشروع:

اضغط هنا

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