لحملة البكالوريوس فما فوق.. وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية، توفر وظائف لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

* الوظائف:

1- مُحلل تتبع المعاملات المالية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الهندسة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

2- رئيس إدارة نطاق المشروع:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة سابقة تتناسب مع المهام والمسؤوليات الوظيفية الموضحة برابط التقديم.

* موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

* طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- مُحلل تتبع المعاملات المالية:

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2- رئيس إدارة نطاق المشروع:

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