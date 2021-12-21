صدق أو لا تصدق.. مطلوب عامل توصيل بهذا الراتب الخيالي

تواصل – وكالات:

أثار موقع إعلانات روسي دهشة الكثيرين، بعدما نشر وظيفة شاغرة لموظف توصيل هدايا وتهنئة لكبار رجال الأعمال والمسؤولين، براتب خيالي لخدمات التوصيل يبلغ قرابة 13500 دولار شهريًا.

وزادت دهشة واستغراب المتابعين بعد أن كشف الإعلان أنه من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم، امتلاك سيارة خاصة فاخرة ورخصة حمل سلاح، إضافة إلى بدلات رسمية فاخرة وساعة يد باهظة الثمن.

كما يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على فيزا مفتوحة، وأن يكون ملقح ضد كورونا، وأن يتقن 3 لغات وهي الروسية والإنجليزية بشكل أساسي ولغة ثالثة خيارية مثل العربية أو الصينية، وفق “روسيا اليوم”.

فيما حاول البعض معرفة تفاصيل أكثر، لكن الجهة المسؤولة عن الإعلان رفضت، مؤكدة أن تلك المعلومات ستقدم خلال مقابلة شخصية مع الشخص المناسب، لشغل الوظيفة الشاغرة.